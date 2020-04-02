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الكويت: شفاء حالة واحدة جديدة من كورونا.. وإجمالى المتعافين يصل 81

الخميس، 02 أبريل 2020 08:08 ص
الكويت: شفاء حالة واحدة جديدة من كورونا.. وإجمالى المتعافين يصل 81 وزير الصحه الكويتى
كتب كامل كامل

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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 81 حالةً.

وقال في تصريح له اليوم  عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالة من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى.

وقد قال رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن السلطات الصحية تدرس بالتعاون مع وزارة الداخلية بعناية وتمعن، اتخاذ القرار المناسب فى شأن حظر التجول، خاصة أن أى قرار يتم اتخاذه، سواء الحظر الجزئى أو الكلي، أو الحظر على بعض المناطق، ستكون له تبعات.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى الكترونى (اونلاين)، عقده رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية، مع وسائل الإعلام الكويتية فى قصر السيف، عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، فى إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقارير الجهات ذات الصلة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

 

 

وأضاف المزرم أن هناك خيار يدرس بتمعن بقيادة السلطات الصحية فى البلاد، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لاتخاذ الخيار المناسب، مؤكدا أن القرار الذى سيتم اتخاذه بشأن الحظر، سيكون بناء على التقارير الميدانية.

 

وأكد أن جميع الخيارات المطروحة تدرس بعناية، وتؤخذ بشكل تدريجي، بناء على المتغيرات الموجودة على الساحة، بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

 


الكويت

وزير الصحة الكويتى

كورونا

فيروس كورونا

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