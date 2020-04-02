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الكرملين يكذب ترامب: بوتين لم يتصل بولى العهد السعودى بخصوص أسعار النفط

الخميس، 02 أبريل 2020 05:41 م
الكرملين يكذب ترامب: بوتين لم يتصل بولى العهد السعودى بخصوص أسعار النفط المتحدث باسم الكرملين
كتبت ريم عبد الحميد

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نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى  بيسكوف، تصريحات الرئيس الأمريكى  دونالد ترامب، بشأن اتصال هاتفى  بين الرئيس الروسى  فلاديمير بوتين، وولى  العهد السعودى  محمد بن سلمان، حول أسعار النفط.

 

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، فى  رد على سؤال عن إجراء هذا الاتصال الهاتفي: "لا، لم يحدث".

 

وقال الكرملين فى  وقت سابق من اليوم الخميس، إن الدول المنتجة للنفط لم تبحث أى  اتفاقات محددة أو مجردة بخلاف صيغة اتفاق أوبك+ لكبح الإمدادات الذى  انتهى أجله فى  نهاية الشهر الماضي.

 

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه قد تحدث لتوه مع صديقه ولى العهد السعودى محمد بن سلمان الذى تحدث مع الرئيس الروسيى فلاديمير بوتين ويأنه يتوقع ويأمل أن يقوما بتخفيض حوالى 10 مليون برميل من النفط، وربما أكثر من ذلك بكثير.

 

وقال ترامب فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قبل قليل: " تحدثت للتو مع صديقى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، الذى تحدث مع الرئيس الروسى (فلاديمير) بوتين، أتوقع وأمل أن يقوما بخفض حوالى 10 مليون برميل (من إنتاج النفط)، وربما أكثر من ذلك بكثير، وهو أمر لو حدث سيكون رائعا لصناعة النفط والغاز".

 

أضاف ترامب فى تغريدة أخرى بعد دقائق ".. ويمكن أن تصل إلى 15 مليون برميل. أخبار جيدة وعظيمة للجميع".

 

 

وكان الرئيس ترامب قد أعرب عن  ثقته فى وصول المملكة العربية السعودية وروسيا، لاتفاق لإنقاذ سوق النفط، مشيراً إلى أن وباء كورونا أثر على ناقلات النفط العالقة فى المياه الإقليمية وترفض الموانئ استقبالها.


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