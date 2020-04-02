القوى العاملة بالقليوبية تبدأ صرف 500 جنيه لـ4897 عاملا غير منتظم اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، صرف المنحة الاستثنائية لـ 4897 مواطن بالقليوبية، ضمن العمالة الغير منتظمة والذين سجلو بياناتهم على موقع وزارة القوى العاملة، حيث تم توفير مبلغ 2448500 جنيها، بواقع 500 جنيها لكل عامل ضمن العمالة الغير منتظمة التي تم تسجيلها حتى الآن، موضحة أنه جاري تسجيل باقي أسماء العمالة الغير منتظمة.

وأعلنت المديرية، أنه يتم تجهيز باقي العمالة المشجلة على موقع الوزارة حتى الآن، حيث وصل عددهم 13522 مواطن، كما أنه سيتم الإعلان عن موعد الصرف لهم فور إعدادهم، علما بأن آخر منحة صرفتها المديرية للعمالة الغير منتظمة كانت منحة المولد النبوي الشريف تم صرفها لعدد 2886 مواطن، بإجمالي مبلغ 1343000 جنيها.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومي الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التي تتخذها الدوله لمواجهه فيروس كورونا المستجد.