وأضافت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار) - أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 107، وجرى تأكيد إصابة 2633 شخصًا بالفيروس، ولم يتماثل سوى شخص للشفاء لليوم الثاني على التوالي، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 51.

وأعلنت وزارة الخارجية الفلبينية اليوم أن عدد الفلبينيين الذين أصيبوا بالفيروس خارج البلاد بلغ 448 بعدما تماثل 48 مواطنًا للشفاء وتوفي 14 شخصًا آخرين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم قد تصل إلى مليون خلال الأيام القليلة المقبلة.