اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 05:44 م
خالد صلاح
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العراق تسجل 44 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يصل لـ772

الخميس، 02 أبريل 2020 05:04 م
العراق تسجل 44 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يصل لـ772 كورونا
كتب كامل كامل

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أعلنت وزارة الصحةالعراقية ، اليوم الخميس ، الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى ارتفاع الاعداد المصابة الى ٧٧٢ حالة بعد تسجيل ٤٤ حالة جديدة.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "مختبرات الوزارة سجلت ٤٤ إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد"، مشيرة الى أن الإصابات موزعة كالتالي:- (حالة في بغداد الكرخ، حالة في مدينة الطب، 5 حالات في البصرة، 10 حالات في النجف، 12 حالة في السليمانية، 7 حالات في كربلاء، حالتين في أربيل، 5 حالات في كركوك، وحالة في الديوانية ".

وأوضحت الوزارة أنه "سُجلت حالتا وفاة  جديدتان، حالة واحدة في كل من (بغداد الرصافة والبصرة)"، مبينة أنه "تم تسجيل ٢٠ حالة شفاء تام (بغداد الكرخ: ١)(النجف: ١٠)(كربلاء: ٦)(البصرة: ٣)".

ونبهت الوزارة الى أن "مجموع الاصابات: ٧٧٢، ومجموع الوفيات:٥٤، ومجموع حالات الشفاء: ٢٠٢".

 


العراق

كورونا

فيروس كورونا

بغداد

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