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الطيران العمانى يبدأ تسيير رحلاته إلى الصين لجلب مواد وأجهزة طبية

الخميس، 02 أبريل 2020 02:06 م
الطيران العمانى يبدأ تسيير رحلاته إلى الصين لجلب مواد وأجهزة طبية سلطنة عمان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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ضمن إطار جهود مكافحة فيروس كورونا ، يبدأ الطيران العماني ،غدا الجمعة ، تسيير سلسلة من رحلات الشحن الجوي بين السلطنة و الصين لجلب مواد وأجهزة طبية لوزارة الصحة، بحسب صحيفة الشبيبة العمانية.

وسيتم تشغيل الرحلات عبر تفعيل ما نسبته 100% من المساحة الاستيعابية بالطائرة لتحميل نحو 25 طنا من المواد الطبية.

وفى الـ 27 مارس الماضى، عادت طائرة سلاح الجو السلطانى العمانى  إلى البلاد قادمة من مدينة (شينزين) الصينية ، محملة بمواد طبية متنوعة لمكافحة فيروس ( كورونا ).

وكانت سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، 21 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة في السلطنة إلى 231 إصابةً وحالة وفاة واحدة.

ونقلت وكالة الانباء العمانية عن وزارة الصحة أن 41 حالة مصابة تماثلت للشفاء.

أكدت سلطنة عمان، أن الجهات العسكرية والأمنية قامت بتفعيل نقاط "السيطرة والتحكم المشتركة" بين المحافظات، وذلك للتقليل من حركة الأفراد والمركبات، منعا لتفشى فيروس كورونا المستجد.

وذكرت اللجنة الإعلامية المشتركة للجهات العسكرية والأمنية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء – أنه استمرارًا للجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار فيروس "كورونا، تسترعى اللجنة الإعلامية المشتركة للجهات العسكرية والأمنية انتباه كافة المواطنين والمقيمين بأن الجهات العسكرية والأمنية قامت بتفعيل نقاط "السيطرة والتحكم المشتركة" بين محافظات السلطنة وذلك للتقليل من حركة الأفراد والمركبات.


سلطنة عمان

عمان

كورونا

فيروس كورونا

الصين

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