الصحة المغربية: وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 40 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 40 حالة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".
الصحة المغربية: وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 40 حالةالخميس، 02 أبريل 2020 02:30 م
فيروس كورونا
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
المغرب يسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 676الخميس، 02 أبريل 2020 09:39 ص
المغرب يسجل حالتى وفاة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين لـ654الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:27 م
المغرب تسجل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات لـ 638الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:43 ص
المغرب: أصغر مصاب بفيرس كورونا رضيع فى شهره الثانىالثلاثاء، 31 مارس 2020 09:21 م
تعافى 9 حالات فى المغرب من وباء كورونا والإجمالى 24 حالةالثلاثاء، 31 مارس 2020 07:50 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة