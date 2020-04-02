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الصحة المغربية: وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 40 حالة

الخميس، 02 أبريل 2020 02:30 م
الصحة المغربية: وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 40 حالة فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 40 حالة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 


كورونا

المغرب

فيروس كورونا

اخبار المغرب

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