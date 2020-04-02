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الصحة الكويتية: تسجيل 25 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع عدد المصابين لـ342

الخميس، 02 أبريل 2020 11:22 ص
الصحة الكويتية: تسجيل 25 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع عدد المصابين لـ342 المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس ، عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع عدد الإصابات إلى 342 حالة، وذلك وفق خهر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد، انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تقترب الإصابات من المليون الأول، وسجل أكثر من 47 ألف حالة وفاة فى مختلف أنحاء القارة الأرضية، وتواصل السلطات المعنية فى الدول اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على هذا الفيروس. 
 
وفيما أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 231، وذكر وزير الصحة الكويتى اليوم شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 81.
 
تايلاند أعلنت تسجيل 104 إصابات جديدة بالفيروس، فضلا عن 3 وفيات إضافية، واترتفع عدد الإصابات المؤكدة في ألمانيا ارتفع إلى 73522 حالة، والوفيات إلى 872.
 
وتتوقع بولندا ذروة في حالات الإصابة بالفيروس في أبريل، بعد إجمالي إصابات بلغ 2554 و43 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.
 
يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى فى مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى باقى المدن الصينية، ثم وصل إلى عدد كبير من دول العالم، وتسعى كبرى شركات الأدوية ومعامل الأبحاث فى كافة أنحاء العالم للتوصل إلى لقاح أو علاج لهذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.

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