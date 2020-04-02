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الصحة العالمية: 95% من وفيات كورونا فى أوروبا لأشخاص فوق الستين

الخميس، 02 أبريل 2020 12:48 م
الصحة العالمية: 95% من وفيات كورونا فى أوروبا لأشخاص فوق الستين الصحة العالمية
إبراهيم سعيد

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أعلنت الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن 95% من وفيات كورونا فى أوروبا لأشخاص فوق الستين. فيما قال تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن عدد إصابات كورونا سيصل قريبًا لمليون حالة، بجانب 50 ألف وفاة.


وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "قلقون من وتيرة الانتشار السريع لفيروس كورونا ".



وكانت منظمة الصحة العالمية، أشادت بما وصفته بالاستجابة القوية والمكيفة لحكومة مصر، حسب الوضع الراهن لمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لافتة إلى أن انتقال المرض يقتصر على سلاسل انتقال العدوى وأن البلد لم يشهد أى ارتفاع حاد فى عدد الإصابات.



وحتى الثلاثاء، بلغ إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة، وفق ما أعلنه الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة.



وكان الدكتور إيفان هوتين، مدير إدارة الأمراض السارية، بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، قال فى مؤتمر صحفى عقده مكتب مصر، الاثنين الماضى، بشأن الوضع الراهن لمرض "كوفيد-19" فى مصر، إن البلد يتوفر لديه القدرة على اختبار المرضى بطريقة موثوقة فى أكثر من 20 مكاناً فى مصر، كما أن هناك خطة لتقديم الرعاية للمرضى، وبالتوازى مع هذا تم الاستعانة بالكثير من المنصات الإعلامية المختلفة لاطلاع العامة على المستجدات والمعلومات وتوعيتهم.

 


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