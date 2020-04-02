وأكدت الوزارة أن العمال الوافدين لم يغادروا مقر الحجر الصحي الاحترازي عندما كانوا بمقر سكنهم سابقًا وجميعهم كانوا منذ الأمس في مركز الحجر الصحي الاحترازي الذي خُصص لهم، مطمئنةً الجميع أنه لا يوجد انتشار للفيروس بين العمال الوافدين.