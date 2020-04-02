اليوم السابع
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السياحة: تعقيم الفنادق الثابتة والعائمة والقرية النوبية بمحافظتى الأقصر وأسوان

الخميس، 02 أبريل 2020 04:12 م
السياحة: تعقيم الفنادق الثابتة والعائمة والقرية النوبية بمحافظتى الأقصر وأسوان تعقيم الفنادق
كتبت آمال رسلان 

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قالت وزارة السياحة والاثار أنه  تم تعقيم الفنادق الثابتة والعائمة بمحافظتي الأقصر وأسوان، كما تم تطهير وتعقيم القرية النوبية، فى إطار جهود وزارة السياحة والآثار لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم في مختلف المنشآت الفندقية وجميع المواقع والمتاحف الأثرية.

يأتى الإجراء بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية ووفقا للمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وقالت سامية سامى، رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، إن التعقيم شمل البرجولات والممرات والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان. وفي نفس السياق انتهى المجلس الأعلى للآثار من أعمال تعقيم وتطهير عدد من المتاحف والمواقع الأثرية.

وأشار مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إلى أن اعمال التعقيم والتطهير تم استكملها بالعديد من المتاحف منها متحف الغردقة، ومتحف جاير آندرسون ومتحف الاسماعيلية، ومتحف السويس ومتحف رشيد القومى، ومتحف سوهاج.

من جانبه أوضح الدكتور أيمن عشماوى، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن الأعمال انتهت أيضاً في معبد فيله بأسوان والمسلة الناقصة، ومناطق مقابر الشاطبي ومصطفى كامل الانفوشي وعمود السواري وكوم الشقافة بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى استكمال الأعمال في هرم هوارة بالفيوم.

وأكدت غرفة المنشآت الفندقية أنه بعد الانتهاء من عمليات التطهير والتعقيم التى ستتم لكل المنشآت الفندقية فى مصر، ستقوم الغرفة بمراجعة اجراءات التطهير التى تتم لاعتمادها بواسطة شركات دولية معتمدة فى الأسواق العالمية فى هذا المجال لتحصل الفنادق على شهادات معتمدة دوليا، تمهيدا لعودة السياحة أقوى مما كانت عليه.

ولفتت الغرفة، فى فيديو شرح كيفية اتمام عمليات التعقيم داخل الفنادق، إلى أنه حرصا منها على مصلحة أعضائها، والوقوف معهم فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا، وضمانا لسلامة العاملين والضيوف، بالمنشآت الفندقية تقوم الغرفة الان بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار بحملة توعية وتدريب تشمل جميع المنشآت الفندقية بمختلف درجاتها فى جميع أنحاء الجمهورية.

وتقوم الغرفة بتقديم الدعم الفنى واللوجيستى فى كيفية استخدام المطهرات، وفقا للمعايير الصادرة من وزارة الصحة والسكان، وتوصيات منظمة الصحة العالمية.


السياحة

تعقيم

كورونا

اخبار مصر

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