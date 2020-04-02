السويد تنتقل لمستوى جديد من أزمة كورونا بعد ارتفاع الوفيات لـ282 والإصابات 5466

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت هيئة الصحة العامة فى السويد، اليوم الخميس، تسجيل 43 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، فى أعلى حصيلة وفيات يوميا منذ انتشار الوباء، ليرتفع إجمالى الوفيات فى البلاد إلى 282 حالة.

وبالمثل فى أعلى معدل للإصابة يوميا فى البلاد، ارتفع عدد المصابين إلى 5466 مصاب، بعدما كان مسجلا أمس الأربعاء 4947 إصابة، بنحو 519 حالة إصابة جديدة فى يوم واحد.

ووفقا لوسائل إعلام محلية سويدية، أشارت هيئة الصحة العامة فى البلاد، إلى أن الذين يتلقون العناية المركزة فى وحدات الطوارئ وصل إلى 429 مصابا بالفيروس المستجد، مشيرة

من جانبه قال آندرش تيجنيل، عضو هيئة الصحة العامة، فى مؤتمر صحفى اليوم، أن الأرقام الجديدة تظهر دخول السويد إلى مستوى جديد من أزمة كورونا، دون أن يشير إلى المقصود بهذا المستوى الجديد، لكنه أكد على أن ارتفاع ارقام الإصابات والضحايا على مستوى العالم، يشير الى ازدياد خطورة المرحلة التى سنضطر للتعايش معها مدة من الزمن.

وأوضح تيجنيل، أن معظم الوفيات بسبب الفيروس من المسنين، وأن العاصمة ستوكهولم هى أكثر المناطق المتضررة، مشيرا إلى إن معدل الأشخاص الذين يدخلون وحدات العناية المركزة بقى على حالة، فى مقابل عدم مغادرة الكثير من المرضى المستشفى، وهذا يعنى المزيد من الضغط على المستشفيات.

وكانت الحكومة السويدية، أصدرت توصيات بشأن الابتعاد الاجتماعى وغسل اليدين والحماية لمن تزيد أعمارهم عن 70 سنة، ومع ذلك لم يتم الحث على عدم عقد اجتماعات لأكثر من 50 شخصًا، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المدارس الابتدائية مفتوحة ولم يتم طلب إغلاق الأعمال.

وإذا كانت هناك أماكن تجارية وحانات ومطاعم قد خفضت الستائر، فقد كان الأمر متروكًا لأصحابها، مقارنة بالدول الأخرى، لم يتم تغيير الروتين كثيرًا.