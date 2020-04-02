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السودان يعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 8 أشخاص

الخميس، 02 أبريل 2020 05:51 م
السودان يعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 8 أشخاص كورونا - أرشيفية
كتب-أحمد صلاح العزب

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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا فى السودان إلى 8 أشخاص، وذلك وفقا لما ذكرته قناة الحدث فى خبر عاجل.

 

من ناحية أخرى، قال وزير الصحة السودانى الدكتور أكرم التوم، "نخشى ونترقب أن يبدأ انتشار فيروس كورونا داخل السودان"، مناشدا المواطنين الالتزام بالتدابير والإجراءات الصحية لمكافحة فيروس كورونا عبر التعاون والتواصل والإبلاغ عن كل الحالات المشتبه بها والامتناع عن التجمعات للتقليل من انتشار المرض.

 

وعقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان اجتماعها الدوري، الأربعاء، برئاسة الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي.

 

وأكد وزير الصحة، فى تصريح صحفي، أنه لم يطرأ أى تغيير على الحالات المسجلة والمعلنة، وعددها ٧ حالات توفيت منها اثنتان، والتى أتت كلها من خارج السودان.

 

وأوضح أن اجتماعا لمجلس الوزراء السوداني، سيعقد غدا للنظر فى عدد من القضايا المتعلقة بزيادة التدابير الرامية لتقليل الحركة.

 

وانتقد محاولة عدد من المواطنين اقتحام مراكز الحجر قسرا فى بعض الولايات، باعتبار أن ذلك يعرضهم لخطر الإصابة.


 

 

 


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