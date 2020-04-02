اليوم السابع
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السكة الحديد تنقل الدفعة الثانية من الجرارات الأمريكية لورش الفرز بالشرابية

الخميس، 02 أبريل 2020 09:32 م
السكة الحديد تنقل الدفعة الثانية من الجرارات الأمريكية لورش الفرز بالشرابية الجرارات الجديدة القادمة من أمريكا
كتب رضا حبيشى

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نقلت هيئة السكة الحديد الدفعة الثانية من الجرارات الأمريكية الجديدة المتعاقد على تصنيعها وتوريدها مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية والبالغ عددها 110 جرار من ميناء الإسكندرية إلى ورش السكة الحديد بالفرز الكائنة بمنطقة الشرابية بالقاهرة، حيث وصلت الميناء منتصف الأسبوع المنتهى على متن إحدى السفن القادمة من أمريكا.

واستقلبت ورش السكة الحديد بالقاهرة الدفعة الثانية من الجرارات الجديدة وعددها 20 جرار تم شحنها من أمريكا بداية الشهر الجارى، وذلك استعدادا لإدخالها الخدمة فى قطاع نقل الركاب بالسكة الحديد لتحل محل الجرارات القديمة العاملة حاليا، حيث يتم إدخال الجرارات الجديدة الخدمة تباعا لتحل محل الجرارات القديمة.

وقالت مصادر مسئولة بالسكة الحديد لـ"اليوم السابع" إنه سيتم إدخال الجرارات الجديدة إلى الخدمة مباشرة لتعمل مع الجرارات الـ 10 الأولى التى وصلت القاهرة ديسمبر الماضى من ضمن الصفقة، حيث ستعمل الجرارات الـ 30 التى وصلت حتى الآن فى قطارات الركاب على الخطوط الرئيسية.

وأضافت المصادر أن الجرارات الجديدة ستساهم فى تقليل أعطال الجرارات وبالتالى ستساعد فى زيادة انتظام مواعيد القطارات وتحسين مستوى الخدمة بالسكة الحديد، حيث أن يعمل ضمن اسطول القطارات الحالى جرارات انتهى عمرها الافتراضى منذ سنوات وتعمل بالخدمة منذ الثمانيات رغم أن العمر الافتراضى للجرار محدد بـ 25 عاما.

وأوضحت المصادر أن الجرارات الجديدة الواردة ضمن الدفعة الثانية شحنتها الشركة الأمريكية إلى القاهرة بعد إنهاء إجراءات تفعيل القرض الميسر المقدم بنك بنك تنمية  الصادرات الكندى والممول لتكلفة تصنيع الجرارات الجديدة، حيث تبلغ تكلفة تصنيع الـ 110 جرار جديدة بجانب إعادة تأهيل 81 جرار خارج الخدمة وصيانتهم وتوفير قطع الغيار اللازمة لهم لمدة 15 عاما حوالى 600 مليون دولار.

وأشارت المصادر أن دفعة ثالثة من الجرارات الجديدة جاهزة للشحن من أمريكا ومتوقع شحنها خلال أيام إلى ميناء الإسكندرية، إلا أن أزمة الكورونا فى أمريكا مأثرة على عمل الشركة الأمريكية المصنعة، وأنه مخطط وصول 50 جرار من الجرارات الجديدة قبل نهاية يونيو المقبل، ومحدد توريد الجرارات الجديدة الـ 110 قبل نهاية 2020.

يذكر أن هيئة السكة الحديد تعاقد مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، بجانب 440 مليون جنيه تكلفة الجرارات الـ10 المضافة، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.

والجرارات الـ 81 التى سيعاد تأهيلهم صنعتهم نفس الشركة الأمريكية ووردتهم للهيئة عام 2008، لكنهم خرجوا من الخدمة وتعذر إصلاحهم بسبب عدم وجود عقد ملحق للصيانة وتوفير قطع الغيار لها مع الشركة الأمريكية، إلا أن الهيئة تلافت هذا الخطأ التعاقدى وأبرمت عقد صيانة ملحق لصيانة الـ100 جرار وتوفير قطع الغيار اللازمة لها لمدة 15 عاما ونفس الأمر بالنسبة لـ 81 جرارا الذين سبق ووردتهم الشركة، وهو ما عالج أخطاء الماضى.

والشركة الأمريكية ستجهز ورشة فى التبين لصيانة هذه الجرارات الجديدة بجانب تدريب مهندسى وفنى الهيئة على صيانة وتشغيل الجرارات الجديدة، كما أن الجرارات الـ181 ستعمل فى قطاع نقل الركاب بجانب قطع نقل البضائع بالسكة الحديد لدعم قوة الجر لقطاع البضائع وزيادة حجم المنقول من البضائع بالسكة الحديد.


 


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