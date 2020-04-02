اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 07:07 م
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السعودية.. هيئة الطيران المدنى تدشن منصة "تعليم عن بُعد"

الخميس، 02 أبريل 2020 06:52 م
السعودية.. هيئة الطيران المدنى تدشن منصة "تعليم عن بُعد" هيئة الطيران المدنى تدشن منصة "تعليم عن بُعد"

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دشنت الهيئة العامة للطيران المدنى، بالمملكة العربية السعودية، "منصة تعليمية عن بعد" تسمح لطلاب السنة التحضيرية في الأكاديمية السعودية للطيران المدني من استكمال دراستهم تحت إشراف مركز التدريب الأساسي، ويأتي توفير الهيئة للمنصة الإلكترونية ضمن جهودها لضمان سير العملية التعليمية في الأكاديمية ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، كما استفاد من خدمات منصة التدريب عن بٌعد العديد من طلاب الأكاديمية السعودية للطيران المدني، التي تعمل حاليا على استكمال المواد العلمية الخاصة في السنة التحضيرية والمستمرة لمدة خمس أسابيع.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تلعب الأكاديمية السعودية للطيران المدني الدور الرئيسى تجاه تأهيل وتطوير الكوادر البشرية في صناعة الطيران المدني بالمملكة، حيث تقدم الأكاديمية جميع المهارات والتقنيات الحديثة لتطوير وتدريب العاملين في مجال النقل الجوي فضلاً عن توطين قطاع الطيران المدني بمئات الكوادر البشرية من الشباب السعودي المؤهل بأحدث التقنيات ليدعم مختلف قطاعات الطيران.

وتهدف الأكاديمية السعودية للطيران المدنى بأن تكون رافداً أساسياً في تطوير علوم الطيران على المستوى الدولي، وتوطين تقنية صناعة الطيران المدني بالمملكة، وتنفيذ الخطط المعتمدة لتلبية الاحتياجات من الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات علوم الطيران، وتطوير مستوى أداء العاملين في مجالات أمن وسلامة النقل الجوي وفقاً للمعايير الدولية تماشياً مع رؤية المملكة 2030م، بالإضافة إلى الريادة في مجال تدريب الطيران المدني، والاستحواذ على الحصة الأكبر في التدريب والتطوير في هذا المجال على مستوى المنطقة.

 


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تعليم عن بعد

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كورونا

فيروس كورونا

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