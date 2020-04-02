اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 05:44 م
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السعودية تدعو لعقد اجتماع عاجل لدول أوبك

الخميس، 02 أبريل 2020 05:00 م
السعودية تدعو لعقد اجتماع عاجل لدول أوبك اوبك
وكالات

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دعت المملكة العربية السعودية الى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.
ونشرت وكالة واس للانباء بيان جاء فيه " تود المملكة العربية السعودية الإشارة إلى ما بذلته خلال الفترة الماضية من جهود للوصول إلى اتفاق في مجموعة (أوبك +) لإعادة التوازن في سوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة ، من دول (أوبك +) إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع.
وتدعو المملكة إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.
وتأتي هذه الدعوة في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديراً لطلب فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة".

اوبك

المملكة العربية السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

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