السعودية تدعو لعقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ لإعادة التوازن للأسواق البترولية

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط"أوبك"، اليوم، أن سعر سلة أوبك بلغ 26.94 دولار للبرميل يوم الأربعاء ، مقابل 26.53 دولار في اليوم السابق ، وفقًا لحسابات أمانة أوبك.

وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج 14 نوعا وھى خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى.

تجاهلت أسواق الطاقة والمال العالمية موافقة مجلس الشيوخ الأمريكى على حزمة تحفيزات اقتصادية بقيمة تريليونى دولار، وشهدت أسعار النفط والذهب تراجعات محدودة، كما خيم الهبوط على بورصات أوروبا وآسيا، وسط استمرار المخاوف بشأن تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وتداعياته على الاقتصادات العالمية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر مايو بنحو 0.77% إلى 27.18 دولار للبرميل، في حين خسرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم الشهر نفسه 1.72% إلى 24.07 دولار للبرميل.

وكان وزير المالية السعودى محمد الجدعان، قد أكد أن الحكومة السعودية تتخذ تدابير مالية احترازية للحد من تأثير انخفاض سعر النفط، وسنتخذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض سعر النفط، ونعمل على إجراءات للتعامل مع تبعات وباء كورونا.