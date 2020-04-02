الزراعة: فحص 3405 عينة لمواد غذائية وحيوانات مستوردة خالية من "كورونا"

كتب عز النوبى

أكد الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن معامل المعهد قامت بفحص 3405 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29/1 حتى 1/4/2020، موضحا أن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا.

وأوضح مدير معهد صحة الحيوان، أن هذه العينات واردة من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة وأيضا مطار القاهرة الدولى على النحو التالى:-

-ميناء الإسكندرية عدد 2719 عينة إضافات اعلاف – ومسحات ولحوم – ألبان – دواجن – أسماك والواردة من خلال ميناء الإسكندرية من معظم دول العالم وأهمها الهند – الصين – الاتحاد الأوروبى – كوريا – إندونيسيا – اليابان – تايوان – الامارات، ميناء دمياط تم فحص 187 عينة اسماك متنوعة – كبدة – منتجات ألبان- مسحات – زبدة طبيعى والواردة من الهند – الصين – الإمارات – فيتنام – هولندا – أوكرانيا – اليمن – تايلاند – إسبانيا – عمان.

ومن ميناء بورسعيد تم فحص 232 عينة أسماك متنوعة – لحوم بقرى وجاموسى – كبدة – ألبان ، المصدر الهند – البرازيل – الإمارات – اليمن – الصين – اليابان – عمان، ميناء العين السخنة عدد العينات 5 نوع العينات إضافات أعلاف- مسحوق ، والواردة من دول سنغافورة – ماليزيا ، ومن خلال مطار القاهرة الدولي تم فحص 26 عينات أسماك متنوعة – لحوم – لبن بودرة – مستلزمات طبية بيطرية – جبن – امعاء واردة من الصين – فنلندا – فرنسا – إيطاليا – اثيوبيا.

وقال مدير معهد صحة الحيوان، إن المعمل الفرعى بميناء الغردقة قام بفحص 33 عينة مسحات مأخوذة من قطط وكلاب ، كما قامت معامل صحة الحيوان بفحص عدد 203 عينة لحيوانات اليفة ملك لمواطنين من مناطق (مصر الجديدة – الدقي – المهندسين – الهرم – ميدان الرماية – المعادي) عينات مسحوبة من المطار، وبالتالى يصبح الاجمالي 3405عينة تم فحصها ضد فيروس مرض (COVID19) بأدق التقنيات الحديثة للتشخيص وكانت جميع العينات سلبية.