الزراعة تدفع بالمنافذ المتنقلة بمدن القليوبية لبيع المنتجات بأسعار مخفضة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، توفير منافذ وزارة الزراعة المتنقلة لبيع المنتجات الزراعية من خضروات طازجة وحبوب ولحوم وألبان بأسعار مخفضة لضبط الأسواق وعدم ترك المواطنين فريسة لجشع التجار، وذلك في إطار التعاون بين وزرارة الزرعة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم البدء اليوم بمركز ومدينة طوخ أمام مجلس المدينة.

وأضاف "زايد" لـ "اليوم السابع"، أنه تم التنسيق على تواجد منافذ وزارة الزراعة المتنقلة بشكل يومي بكل مدن المحافظة ونقاط التجمع، بحيث يتم تلبية جميع احتياجات المواطنين بشكل دورى، وذلك بالتنسيق مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومي الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التي تتخذها الدوله لمواجهه فيروس كورونا المستجد.



بيع منتجات وزارة الزراعة بالقليوبية



تنظيم المواطنين خلال عملية الشراء



خضراوات وزارة الزراعة بالقليوبية



سيارات المتنقلة تجوب شوارع القليوبية