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الرئيس العراقى يطالب الحكومة بإطلاق سراح الموقوفين وإصدار عفو خاص بسبب كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 07:22 م
الرئيس العراقى يطالب الحكومة بإطلاق سراح الموقوفين وإصدار عفو خاص بسبب كورونا كورونا
كتب محسن البديوى

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طالب الرئيس العراقي، رئيس الوزراء بإطلاق سراح الموقوفين وإصدار عفو خاص بسبب كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" في خبر عاجل منذ قليل.

من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى ارتفاع الاعداد المصابة إلى ٧٧٢ حالة بعد تسجيل ٤٤ حالة جديدة.

 

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مختبرات الوزارة سجلت ٤٤ إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد"، مشيرة الى أن الإصابات موزعة كالتالي: (حالة في بغداد الكرخ، حالة في مدينة الطب، 5 حالات في البصرة، 10 حالات في النجف، 12 حالة في السليمانية، 7 حالات في كربلاء، حالتان في أربيل، 5 حالات في كركوك، وحالة في الديوانية".

 

وأوضحت الوزارة أنه "سُجلت حالتا وفاة  جديدتان، حالة واحدة في كل من (بغداد الرصافة والبصرة)"، مبينة أنه "تم تسجيل ٢٠ حالة شفاء تام (بغداد الكرخ: ١)(النجف: ١٠)(كربلاء: ٦)(البصرة: ٣)".

ونبهت الوزارة الى أن "مجموع الاصابات: ٧٧٢، ومجموع الوفيات:٥٤، ومجموع حالات الشفاء: ٢٠٢".

 


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