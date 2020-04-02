اليوم السابع
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الدفاع الروسية تجرى اختبارات كشف فيروس كورونا لعناصرها

الخميس، 02 أبريل 2020 11:06 ص
الدفاع الروسية تجرى اختبارات كشف فيروس كورونا لعناصرها الجيش الروسى ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسى أجرى أكثر من 4000 اختبار كشف فيروس كورونا المستجد لعناصره وتبين أن لا إصابات بين صفوفهم، وذكرت الدفاع الروسية اليوم الخميس على صفحتها الرسمية في "تويتر" أنه تم إجراء 4187 اختباراً للكشف عن فيروس "كورونا" وجميع النتائج سلبية ولا توجد إصابات بالفيروس في صفوف الجيش الروسي . 

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية قامت بتحضير نحو 32 مستشفى عسكريا تحتوي على 4800 سرير و2782 جهاز تنفس اصطناعي لمواجهة عدوي الفيروس . 
وصرح مدير الإدارة العامة للتنظيم والتجنيد في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية يفجيني بوردينسكي في وقت سابق بأنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في صفوف القوات المسلحة الروسية.

وكانت السلطات الروسية، أعلنت اليوم الخميس، تسجيل 6 وفيات و771 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 595 فى العاصمة موسكو، وأكد مركز العمليات الخاصة بمكافحة كورونا فى تقريره اليومى، حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم" الإخبارية، أن حصيلة ضحايا الفيروس فى روسيا بلغت بهذه الوفيات الجديدة 30 شخصا، مضيفة أن 3 من الوفيات الجديدة سجلت في موسكو وحالة أخرى في ضواحيها، بالإضافة إلى تسجيل وفاة واحدة فى كل من إقليم بيرم وجمهورية الشيشان.

وأشار إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في روسيا إلى 3548 شخصا، وتسجيل حالات الإصابة الجديدة في 29 من أقاليم البلاد. وأوضح أن 45 شخصا غادروا المستشفيات الروسية منذ أمس بعد تماثلهم للشفاء الكامل من الفيروس، وارتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 235 شخصا.

وتظهر حصيلة اليوم أكبر قفزة في عدد الإصابات بكورونا في روسيا منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.ولا تزال موسكو تشكل أكبر بؤرة للفيروس في البلاد، وسجلت هناك 19 من إجمالي عدد الوفيات و2475 إصابة.

 


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