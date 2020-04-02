الدفاع الروسية تجرى اختبارات كشف فيروس كورونا لعناصرها

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسى أجرى أكثر من 4000 اختبار كشف فيروس كورونا المستجد لعناصره وتبين أن لا إصابات بين صفوفهم، وذكرت الدفاع الروسية اليوم الخميس على صفحتها الرسمية في "تويتر" أنه تم إجراء 4187 اختباراً للكشف عن فيروس "كورونا" وجميع النتائج سلبية ولا توجد إصابات بالفيروس في صفوف الجيش الروسي .

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية قامت بتحضير نحو 32 مستشفى عسكريا تحتوي على 4800 سرير و2782 جهاز تنفس اصطناعي لمواجهة عدوي الفيروس .

وصرح مدير الإدارة العامة للتنظيم والتجنيد في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية يفجيني بوردينسكي في وقت سابق بأنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في صفوف القوات المسلحة الروسية.

وكانت السلطات الروسية، أعلنت اليوم الخميس، تسجيل 6 وفيات و771 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 595 فى العاصمة موسكو، وأكد مركز العمليات الخاصة بمكافحة كورونا فى تقريره اليومى، حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم" الإخبارية، أن حصيلة ضحايا الفيروس فى روسيا بلغت بهذه الوفيات الجديدة 30 شخصا، مضيفة أن 3 من الوفيات الجديدة سجلت في موسكو وحالة أخرى في ضواحيها، بالإضافة إلى تسجيل وفاة واحدة فى كل من إقليم بيرم وجمهورية الشيشان.