اليوم السابع
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الخارجية الفلسطينية: تصريحات بينت ابتزاز عنصرى غير أخلاقى للشعب الفلسطينى

الخميس، 02 أبريل 2020 06:22 م
الخارجية الفلسطينية: تصريحات بينت ابتزاز عنصرى غير أخلاقى للشعب الفلسطينى أرشيفية
وكالات

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات المواقف التى صرح بها وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت، التى ألمح فيها لإمكانية منع دخول عينات المسح إلى قطاع غزة للمساومة لاستعادة الجنود والجثث.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت الخارجية الفلسطينية فى بيان اليوم، أن هذا الموقف يعدّ ابتزازاً وغير أخلاقى خاصة فى ظل تفشى فيروس كورونا فى العالم أجمع، مشيرًا إلى تعمد مصلحة إدارة سجون الاحتلال عدم توفير إجراءات ومقومات الوقاية والسلامة للأسرى.

وقالت الخارجية :"إن تصريح المجرم بينت هو إرهاب دولة منظم ومقامرة ممنهجة ومقصودة بصحة شعبنا وسلامته، محمّلة حكومة الاحتلال الإسرائيلية وأمثال بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات استمرار الحصار الظالم على قطاع غزة، وتهديده المستمر بصحة وسلامة أبناء الشعب الفلسطيني".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بتحمل مسؤولياتهم لوقف التغول الإسرائيلي على الشعب، وحرمانه بالاحتلال والاستيطان والحصار من القدرة على توفير احتياجاته الضرورية لمواجهة جائحة كورونا.  


بينت

اسرائيل

فلسطين

الاحتلال

الخارجيه الفلسطينيه

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