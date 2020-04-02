اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية: حان الوقت للعمل مع روسيا للقضاء على كورونا عدونا المشترك

الخميس، 02 أبريل 2020 02:46 ص
الخارجية الأمريكية: حان الوقت للعمل مع روسيا للقضاء على كورونا عدونا المشترك طائرة "آن-124" الروسية تحمل مساعدات إنسانية لنيويورك
وكالات

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، اليوم، الخميس، أن الولايات المتحدة وروسيا قدمتا بشكل متكرر المساعدات الإنسانية لبعضهما البعض في أوقات الأزمات، وستواصلان فعل ذلك في المستقبل، وقالت أورتاجوس فى بيان على موقع الخارجية: "قدم كلا البلدين المساعدة الإنسانية لبعضهما البعض في أوقات الأزمات فى الماضي، وبلا شك سيفعلان ذلك فى المستقبل". 
 
ونقلت وكالة سبوتنك عن بيان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ، أضافت فى معرض حديثها عن شحنة المساعدات الروسية، لمحاربة فيروس كورونا المستجد،: "حان الوقت للعمل معا للقضاء على العدو المشترك "كورونا" الذي يهدد حياة كل منا".
 
وفي وقت سابق، أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن طائرة روسية تحمل معدات طبية للولايات المتحدة هبطت فى مطار "جى إف كاى" بنيويورك.
 
وذكر السفير الروسى لدى الولايات المتحدة، أناتولى أنطونوف، أن طائرة من طراز "آن-124" الروسية تحمل مساعدات إنسانية من وزارة الصناعة والتجارة الروسية، وتم التوافق بين رئيسى البلدين على هذه المسألة".
 
وتابع السفير "بلادي تمد يد العون للشعب الأمريكى، إنها لحظة تاريخية واستمرار لتقاليد تعود لقرون، والآن ليس وقت الصراع. يمكننا توفير المعدات والمطهرات والنظارات والأقنعة وأجهزة التنفس لإنقاذ الأمريكيين، وستحقق البعثة الإنسانية الروسية النجاح في حال تم إنقاذ حياة أو شخص واحد".
 
وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكى دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، خلال اتصال هاتفى تعزيز التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مكافحة جائحة كورونا.

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