الحجر الصحى فى إيران يضاعف الخلافات الزوجية بمقدار 3 مرات

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلن بهزاد وحيدنيا مدير دائرة الاستشارات النفسية في منظمة الرعاية الاجتماعية ارتفاع نسبة الخلافات الأسرة فى إيران 3 أضعاف خلال فترة الحجر الصحى نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد فى البلاد.

وبحسب وكالة إيرنا، فان المؤسسة تلقت اتصالات هاتفية يوميا بلغت 4 آلاف طلب للاستشارات الاجتماعية فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية.

ورأى المسئول الإيرانى أن سبب زيادة الخلافات الزوجية فى ظل أزمة كورونا هو البقاء فى المنازل وزيادة ساعات التواصل بين الزوجين، مضيفا أن "غالبية الخلافات تتعلق بتطبيق الإرشادات الصحية داخل المنزل والإجراءات الوقائية عند خروج أحد الزوجين لقضاء حاجة أساسية، إضافة إلى الخلاف على تربية الأطفال.

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فى إيران، اليوم الخميس، إلى 3136 شخصا بعد تسجيل 124 وفاة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت الإصابات أكثر من 50 ألف 468 حالة، بحسب كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية.

وقال جهانبور "لدينا 3956 مصابا في حالة حرجة... هناك 2875 إصابة جديدة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية... تعافى 16711 من المرض"، وأصبحت إيران فى المرتبة السادسة بعد اسبانيا وايطاليا وأمريكا، فيما يتعلق بأعداد الوفيات.

ووفقا لوزارة الصحة الإيرانية، تم الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 69 مليون مواطن عبر الانترنت للتأكد من سلامتهم من الاصابة بالفيروس، كما كشف وزير الصحة سعيد نمكي أن 90% من المواطنين شاركوا في خطة الاستعلام بـ"الغربلة" عن حالتهم الصحية.

بدوره قال الرئيس حسن روحانى، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، أن طريق مكافحة فيروس كورونا لن يكون قصيرا، وأضاف "بقاء الفيروس قد يستمر لعدة اشهر وربما حتى نهاية العام الجاري، وبالتالي علينا الالتزام ببرامج وزارة الصحة وارشاداتها وتطبيقها في كل مكان، حتى بعد انحسار انتشار كورونا وعودة الانشطة الاقتصادية الى طبيعتها".