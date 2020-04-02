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الحب فى زمن كورونا.. شاب يعتذر لفتاة بلافتة "سامحينى أنا غلطان" فى بلقاس

الخميس، 02 أبريل 2020 10:14 م
الحب فى زمن كورونا.. شاب يعتذر لفتاة بلافتة "سامحينى أنا غلطان" فى بلقاس اللافتة
الدقهلية شريف الديب

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شهدت شوارع مدينة بلقاس فى محافظة الدقهلية حالة من الجدل، بعد ظهور لافتة على أحد أعمدة الإنارة بالمدينة، حيث قرر أحد الشباب الاعتذار لصديقته على غرار قصص الحب الشهيرة بشكل لافت للانتباه.

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اللافتة

وكتب الشاب على اللافتة معتذرا لصديقته: "أنا بعتذر لكي، أنا عارف إن أنا غلطان سامحيني يا ست البنات".

وتوقع الأهالى بأن الفتاة المقصودة، فى هذه العبارات تقيم فى نفس المنطقة، والشاب أراد أن يضعها أمامها، كنوع من الاعتذار لها.

وحظت تلك اللافتة على الاهتمام والسخرية أيضًا حيث علق أحد المواطنين بأن "صاحب اللافتة خايف على نفسه من الكورونا فاكتفي بإرسال رسالة لصديقته عن طريق اللافتة"، وأطلق البعض هذا الاعتذار بأنه الحب فى زمن الكورونا.


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الحب فى زمن الكورونا

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