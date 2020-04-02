اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 03:30 م
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الجيش الأوكرانى يسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 02:53 م
الجيش الأوكرانى يسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجيش الأوكرانى ـ صورة أرشيفية
كييف (أ ش أ)

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أعلن المكتب الصحفى لإدارة الخدمات الطبية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد فى صفوف القوات المسلحة، وذكر المكتب الصحفى - في بيان أصدره اليوم الخميس - أن القوات المسلحة الأوكرانية سجلت أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" وخضع 140 شخصًا في القوات المسلحة للعزل (بما فيه العزل الذاتي)، ومن المقرر أن تنتهي فترة عزل 72 جنديًا خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وأوضح المكتب الصحفي، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن طبيبة بالقوات المسلحة تعمل في مستشفى كيملنتسكي العسكري كانت تخضع لعلاج خارج المستشفى منذ نهاية مارس الماضي لإصابتها بمرض تنفسي حاد، وتبين إصابتها بفيروس "كورونا"، أمس الأربعاء، وتتلقى العلاج الآن وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة الأوكرانية.

من جانبه أعلن مركز الصحة العامة التابع لوزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الخميس، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 804 حالة.

وذكر المركز في بيان أصدره ونقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه اعتبارًا من اليوم بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس 804 من بينهم 20 حالة وفاة، بينما تماثل 13 شخصًا للشفاء.

وسجلت مدينة تشيرنفتسي أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا في أوكرانيا إذ بلغت الإصابات بها 143.
يذكر أن المختبر المرجعي التابع لمركز الصحة العامة في أوكرانيا اختبر حتى الآن 3834 عينة لأشخاص مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا للكشف عن الإصابة بالفيروس.
 

 


اوكرانيا

الجيش الاوكرانى

فيروس كورونا

كورونا

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