الجيش الأوكرانى يسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

كييف (أ ش أ)

أعلن المكتب الصحفى لإدارة الخدمات الطبية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد فى صفوف القوات المسلحة، وذكر المكتب الصحفى - في بيان أصدره اليوم الخميس - أن القوات المسلحة الأوكرانية سجلت أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" وخضع 140 شخصًا في القوات المسلحة للعزل (بما فيه العزل الذاتي)، ومن المقرر أن تنتهي فترة عزل 72 جنديًا خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وأوضح المكتب الصحفي، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن طبيبة بالقوات المسلحة تعمل في مستشفى كيملنتسكي العسكري كانت تخضع لعلاج خارج المستشفى منذ نهاية مارس الماضي لإصابتها بمرض تنفسي حاد، وتبين إصابتها بفيروس "كورونا"، أمس الأربعاء، وتتلقى العلاج الآن وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة الأوكرانية.

من جانبه أعلن مركز الصحة العامة التابع لوزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الخميس، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 804 حالة.