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الجريدة الرسمية تنشر قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الغزل والنسيج

الخميس، 02 أبريل 2020 11:28 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الغزل والنسيج الجريدة الرسمية - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها 78 الصادر اليوم 2 لسنة 2020 قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بشأن زيادة رأس مال الشركة المرخص به .

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بجلستها المنعقدة بتاريخ 2019/11/13 والتى وافق فيها على الآتى : الموافقة على زيادة راس مال الشركة المرخص به الى 3000 مليون جنية بدلا من 2500 جنية وزيادة راس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 335634190 جنيها ليصبح 2273637660 جنيها موزعا على 454727532 سهما بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم على ان تمول هذة الزيادة من الأرصدة الدائنة المقيدة لحساب الشركة القابضة .

تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة لتصبح على النحو التالى " حدد راس المال المرخص به بمبلغ 3000 مليون جنية ورأس المال المصدر والمدفوع 2273637660 جنيها موزعا على 454727532 سهما بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم ، على ان يتم ذلك اعتبارا من تاريخ 2019/6/30  .

وكانت الجريدة الرسمية نشرت أمس ، قرار مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية بشأن تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنظيم الأسرة طنطا ثان .

بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 2020/2/16 وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 2019/9/24 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى كالاتي

قرر مادة أولى .. تعديل لائحة النظام الأساسى كالاتى " اضافة ميدان تنمية المجتمع ، تعديل اسم الجمعية من جمعية تنمية الأسرة بالغربية الى جمعية تنمية الأسرة وتنمية المجتمع بالغربية ، اضافة نشاط ، إنشاء نادى للطفل ، إنشاء حضانه بعد صدور التراخيص اللازمة ، عقد ندوات بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى لزيادة الوعى لدى السيدات للتعرف على كيفية الاستفادة من خدمات البنك من مشروعات القروض الصغيرة ومشروع مستورة لزيادة دخل الأسرة ورفع المستوى الاقتصادى لها ، رحلات ترفيهية بعد الموافقات ، ندوات تثقيفية ، رحلات حج وعمرة بعد الموافقات ، مركز تخاطب ، مركز تدريب لتدريب السيدات على الخياطة والتفصيل والمشغولات اليدوية والفنية بعد الموافقات

مادة ثانية .. على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه وأخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر .

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قرار الجريدة الرسمية

 


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