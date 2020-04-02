التضامن: النيابة أمرت بإيداع الطفلة آيه سمير بدار التربية بالجيزة ونتابع حالتها

كتب مدحت وهبة

تتابع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، باهتمام كبير واقعة اتهام الطفلة آيه سمير صبرى، إحدى فتيات دار نهر الحياة بالشرقية، وتواصلت الوزيرة مع مكتب النائب العام للاطلاع على الموقف القانونى للطفلة بما يحقق كامل الاحترام للقانون وسلطة النيابة العامة ويحقق مصلحة الطفلة.



وأكدت وزارة التضامن فى بيان لها أن المستشار المحامى العام لنيابات جنوب الزقازيق الكلية أصدر قرارا بايداع الطفلة آيه سمير صبرى، فى دار التربية بالجيزة على ذمة القضايا المتهمة فيها.



وتوفر الوزارة الحماية القانونية للطفلة أثناء سير التحقيقات كما ستقوم بعمل برنامج للتدخل النفسى للطفلة أثناء إقامتها بالدار وتقديم الدعم اللازم لها للوقوف على أسباب المشكلات التى تعانى منها وسبل علاجها.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا قصة آية سمير بعد أن قامت بتصوير اعتداء مسئولى الدار على الأطفال، فقامت الإدارة بتقديم عدد بلاغات ضد الفتاة وتم حبسها، حتى تدخلت وزارة التضامن الاجتماعى للإفراج عنها.



كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن فريق أطفال بلامأوى بالوزارة تعاملوا فى ظل موجة الطقس السييء التى تتعرض لها البلاد مع 427 حالة من المشردين والأطفال بلامأوى على مستوى المحافظات المستهدفة منهم 205 مسن بلامأوى و222 طفل بلامأوى على مستوى 13 محافظة التى يعمل بها برنامج حماية الأطفال بلامأوى، وتم نقل 22 مشردا إلى مؤسسات رعاية كما تم نقل 9 اطفال لمؤسسات رعاية الاطفال وتم توزيع 120 بطانية و311 وجبة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى كما تم دمج حالة واحدة داخل اسرتها وتم عمل اسعافات لـ 59 حالة وتم تحويل حالتين للمستشفى لتوفير الرعاية الطبية اللازمة.