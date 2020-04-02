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"التربية والتعليم" بالإمارات: جارى تطوير آلية الامتحانات لكافة الأنظمة التعليمية

الخميس، 02 أبريل 2020 09:09 م
"التربية والتعليم" بالإمارات: جارى تطوير آلية الامتحانات لكافة الأنظمة التعليمية آمنة الضحاك المتحدثة باسم التربية والتعليم بالامارات
إيمان حنا

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قالت آمنة الضحاك المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات، أنه جارى تحديث آليات التقويم والامتحانات وتطويرها لكافة الأنظمة التعليمية في الدولة، سواءً التعليم العام والعالي للعام الدراسي الحالي، والعمل على تحسين تجربة التعليم عن بعد فى الدولة وتطويرها فى المرحلة المقبلة، ومن خلال إضافة حلول ذكية وتطبيقات تفاعلية لمختلف المراحل الدراسية، وفق البيان الإماراتية.

وأشارت الضحاك إلى أنه تمت إضافة تطبيقات وحلول ذكية للمنظومة التعليمية ليتم استخدامها خلال الفترة القادمة مثل منصة ألف ومنصة أليكس المتخصصة في الرياضيات للمراحل العليا، ومنصة ماتفك لمراحل الطفولة المبكرة، ومنصة نهلة وناهل المتخصصة في رفع مهارات القراءة في اللغة العربية.

وكشفت الضحاك عنه أنه يتم حالياً تحديث آليات التقويم والامتحانات وتطويرها لكافة الأنظمة التعليمية في الدولة، سواءً التعليم العام والعالي للعام الدراسي الحالي.وقامت وزارة التربية والتعليم بإعادة جدولة الخطة الدراسية بناءً على استبيان نفذته لأكثر من 185 ألف طالب وولي أمر.

وقالت الضحاك، مسؤوليتنا اليوم كأولياء أمور هي توفير البيئة التعليمية المناسبة لأبنائنا في المنازل، وتشجيعهم على الالتزام والاستمرارية في التعليم عن بُعد، وتنظم وزارة التربية والتعليم جلسات إرشادية بشكل مستمر لأولياء الأمور حول التطبيقات المستخدمة في نظام التعليم عن بعد لتمكينهم من دعم أبنائهم ومتابعتهم خلال الفترة المقبلة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد قررت استمرار تطبيق نظام التعلم عن بعد، حتى نهاية العام الدراسي الحالي 2019-2020 .


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التربية والتعليم بالامارات

الامارات

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