اليوم السابع
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التجمع الصحى بمكة المكرمة يُطلق خدمة "الصيدلية القريبة".. اعرف التفاصيل

الخميس، 02 أبريل 2020 12:22 م
التجمع الصحى بمكة المكرمة يُطلق خدمة "الصيدلية القريبة".. اعرف التفاصيل أرشيفية
وكالات

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أطلق التجمع الصحى في مكة المكرمة، خدمة جديدة لتغيير موقع استلام الأدوية الدورية ، تحت مسمى "الصيدلية القريبة"، وذلك حرصاً من التجمع على تطوير وتجويد خدماته وتسهيلاً لمراجعي الصيدليات.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بدأ تطبيق هذه الخدمة اعتبارا من الأول من شهر شعبان الجارى، وتقوم آلية الاستفادة من الخدمة الجديدة على تلقي المراجع رسالة نصية على هاتفه الجوال من صيدلية المستشفى قبل الموعد المحدد لصرف العلاج، وتشمل الرسالة معلومات عن الوقت والموقع المحدد لاستلام العلاج من قبل مركز الرعاية الصحية الأولية.

وتخطى إجمالى عدد الرسائل التى وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الـ 2 مليار رسالة نصية توعوية عن فيروس كورونا الجديد كوفيد 19، موجهة لمختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين وبعدة لغات بلغت 24 لغة، وفق واس.

اشتملت هذه الرسائل النصية التوعوية على نصائح وإرشادات للتعامل مع كورونا ومنع انتشاره، ومحاربة الشائعات عن كورونا، وأهمية غسل اليدين بالماء والصابون، والجلوس في البيت، وتجنب الزحام، ووضع مسافة متر ونصف بينك وبين من حولك، بالإضافة إلى تطبيق موعد للكشف عن أعراض كورونا.


مكه

مكه المكرمه

السعوديه

كورونا

الصيدليه الفريبه

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