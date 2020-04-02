البنتاجون ينشر خريطة عملية لمحاربة عصابات المخدرات

وكالات الأنباء

نشر وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، أمس الأربعاء، خارطة تبين اشتراك طائرات استطلاع من نوع P8 وAWAX و JSTARS، وطائرات هليكوبتر، ومدمرات بحرية وسفن قتال ساحلية، وطائرات هليكوبتر محمولة على السفن، فى عملية لمحاربة عصابات المخدرات.

وقال وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، الأربعاء، حسبما نقل موقع قناة "الحرة"، إن "مدمرات بحرية وطائرات استطلاع في طريقها لزعزعة تجارة المخدرات".

وتبين الخريطة أن القوات ستنتشر قبالة السواحل الفنزويلية بينما ستحلق الطائرات فوق عدد من دول أمريكا اللاتينية، بضمنها كولومبيا.



خريطة انتشار القوات الأمريكية

وقال الوزير إن انتشار فيروس كوفيد-19 لن يوقف وزارة الدفاع عن حماية المواطنين الأمريكيين من المخدرات.

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأربعاء، خلال مؤتمره اليومي، أن إدارته ستطلق عملية "معززة" لمنع عصابات المخدرات من "استغلال أزمة تفشى فيروس كورونا لتوسيع نشاطاتها".

وتعتبر المهمة جزءا من التزام أمريكى أعلن مسبقا، لتعزيز عمليات مكافحة المخدرات فى النصف الغربى من العالم.

وازدادت المهمة إلحاحا بعد مذكرة اتهام بحق مادورو، الزعيم الاشتراكى لفنزويلا، وأفراد من دائرته المقربة والجيش، بقيادة مؤامرة على صلة بالإرهاب والمخدرات لتهريب 250 طنا من الكوكايين سنويا إلى الولايات المتحدة.