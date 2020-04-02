البنتاجون يعفى قائد حاملة الطائرات "روزفلت" لانتشار كورونا على متن السفينة

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قبل قليل، إعفاء الكابتن بريت كروزير قائد حاملة الطائرات "روزفلت" لقراراته الخاطئة بشأن إعلان إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 على متن السفينة، جاء ذلك بحسب ما نقلته مصادر إعلامية.

فى وقت سابق أعلن قادة البحرية الأمريكية، أنه سيتم إنزال نحو 3 آلاف بحار من حاملة الطائرات الأمريكية "ثيودور روزفلت" خلال الأيام المقبلة، بعد أن أرسل قائد الحاملة رسالة يطلب فيها المساعدة لإنهاء تفشى فيروس كورونا على متنها.

يأتى ذلك بعد تسريب رسالة من قائد حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" الكابتن بريت كروزير لوسائل الإعلام، والتى يحذر فيها من العواقب الوخيمة إذا لم يتم إجلاء معظم البحارة من السفينة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وجاء فى رسالة كروزير: "نحن لسنا فى حالة حرب، ولا ينبغى أن يموت البحارة، فإذا لم نتصرف الآن، فإننا سنفشل فى الاعتناء بهم".

وفى هذا الصدد، قال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكى توماس مودلى إنه حتى اليوم، أظهرت نتائج الكشف عن فيروس كورونا إصابة 93 بحارا على متن (ثيودور روزفلت)، وظهرت أعراض الإصابة على 86 بحارا منهم، والبقية بدون أعراض.

وأضاف أنه تم اختبار حوالى 24% فقط من أفراد طاقم الحاملة، وجاءت نتيجة 593 اختبارًا سلبية، وأشار مودلى إلى أنه تم بالفعل إنزال ما يقرب من 1000 من البحارة البالغ عددهم 4800، وذلك بعد أن رست الحاملة فى جزيرة غوام فى المحيط الهادئ، متابعًا أن البحرية تتوقع إنزال 2700 شخص من السفينة خلال اليومين المقبلين.