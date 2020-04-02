البابا فرنسيس يطلب الصلاة لأجل عائلات أطفال التوحد والأشخاص ذوى الإعاقة

ريهام عبد الله

طلب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، الصلاة لأجل العائلات التى تواجه صعوبة خلال هذه الأيام مع الاهتمام بأطفالهم المصابين بالتوحد، كما طلي صلاة لأجل جميع ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال البابا فى فرنسيس فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر الموجه للناطقين باللغة العربية :"لنصلِّ معًا أيضًا من أجل الصعوبات التي تواجهها خلال هذه الأيام العائلات التي يعاني أبناؤها من التوحّد ومن أجل جميع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".



البابا فرنسيس

وكان البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ورأس الكنيسة الكاثوليكية، قد طلب سابقا الصلاة لأجل العاملين فى مجال الإعلام، قائلا: "يعملون لكي ينقلوا المعلومات والأخبار فلا يشعر الأشخاص بأنهم معزولون".

وقال البابا فرنسيس فى تغريدة عبر حسابه الموثق باللغة العربية: "لنصلِّ معًا من أجل جميع الذين يعملون في وسائل الإعلام، يعملون لكي ينقلوا المعلومات والأخبار فلا يشعر الأشخاص بأنهم معزولون ومن أجل تربية الأطفال، لنصلِّ من أجل جميع الذين يساعدوننا على تحمُّل زمن الانغلاق هذا".

وكان البابا فرنسيس، قد التقى، رئيس وزراء إيطاليا جوزيبى كونتى فى الفاتيكان، وذلك للتباحث بشأن المستجدات حول فيروس كورونا.

وفى ساحة القديس بطرس التي يأتى إليها الألاف من كافة أنحاء العالم خلال زيارتهم إلى الفاتيكان، أدى البابا فرنسيس صلاة استثنائية "للمدينة والعالم" التي فرغت تماما من وجود أي شخص، بسبب وباء كورونا العالمي، الذى قتل آلاف من مختلف أنحاء العالم، لم يفرق بين الأسماء والجنسيات و الديانات.

وقف البابا فرنسيس يؤدي في ساحة القديس بطرس الفارغة تماما مع سقوط الامطار، بينما يتحدث إلى العالم من خلال جميع وسائل الاتصال الحديثة، فيس بوك ويوتيوب والتلفزيون والإذاعة.

وفى سياق آخر، دعم البابا فرنسيس، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لوقف إطلاق النار فى كل الصراعات فى مختلف أرجاء العالم، للتركيز على مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وألقى البابا عظته الأسبوعية من المكتبة البابوية الرسمية عوضا عن ساحة القديس بطرس بسبب الإغلاق السارى فى إيطاليا وذكر فيها تحديدا النداء الذى وجهه جوتيريش فى مؤتمر صحفى.

ودعا البابا الجميع، إلى "وقف كل أشكال العداء البغيض ودعم إنشاء ممرات للمساعدة الإنسانية وتشجيع الجهود الدبلوماسية والاهتمام بمن يجدون أنفسهم فى حالات ضعف شديدة".