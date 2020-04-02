الإمارات تمدد تعليق دخول حاملى الإقامة السارية

وكالات

قررت دولة الإمارات تمديد "تعليق " دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من اليوم ولمدة أسبوعين إضافية قابلة للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" وكإجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم ، حسبما نشرت وكالة وام للانباء .

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي دعوتها لجميع من لديهم اقامات سارية والمتواجدين خارج الدولة إلى التسجيل في الخدمة الجديدة "تواجدي للمقيمين" على موقع الوزارة حيث تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عودتهم إلى دولة الإمارات بأمان وسلامة في الحالات الطارئة.

أعلنت الصحة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، تسجيل 210 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و35 حالة شفاء، جاء ذلك بحسب العربية، وفى وقت سابق حظرت وزارة التربية و التعليم بدولة الإمارات، حتى إشعار آخر جميع أشكال دروس التقوية التى تقدم للطلبة و الطالبات و مزاولة التدريس باللقاء المباشر فى الأماكن الخاصة ومراكز التعليم المخصصة لهذا الغرض وفى المنازل، واستثنت من ذلك الدروس التى تقدم عن بعد.