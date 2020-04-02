الأوقاف تلزم الدعاة بالحضور لمساجدهم مبكرا لمنع إقامة الجمعة والاكتفاء بالأذان

كتب - إسماعيل رفعت

نبهت وزارة الأوقاف، على الدعاة، وعمال المساجد، بالمبيت بالمساجد أو الحضور باكر الجمعة لمنع إقامة خطبة وصلاة الجمعة بالمساجد من قبل المواطنين، محذرة قياداتها من أى تفلت، والتعامل بحذر وشدة مع المخالفات لمنع انتشار عدوى كورونا الوبائى، والعمل على هذه التكليفات حتى إشعار آخر.

وكلفت غرفة عمليات الوزارة، القيادات العليا، والوسطى ومديرى الإدارات والمفتشين بتقسيم المناطق والتنسيق والتفتيش على تنفيذ التكليفات وقصر عمل المساجد على رفع الأذان.