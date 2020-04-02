اليوم السابع
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الأمم المتحدة تحذر من عواقب وخيمة لفيروس كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 05:30 ص
الأمم المتحدة تحذر من عواقب وخيمة لفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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حذرت الأمم المتحدة، من احتمال أن تعانى الدول والاقتصاد العالمى من تداعيات "وخيمة" طويلة المدى بسبب تفشى فيروس كورونا ودعت إلى تعاون دولى أكبر لمكافحة الوباء.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى الوقت الذى أصدر فيه تقريرا هذا الأسبوع لتناول الاستجابات للأزمة "إن مرض كوفيد-19 هو أكبر اختبار نواجهه معا منذ تشكيل الأمم المتحدة"، وتأسست المنظمة الدولية قبل 75 عاما، بعد الحرب العالمية الثانية.

وناشد تقرير الأمم المتحدة الدول اتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية والاستجابة الصحية الفورية للحد من انتشار الفيروس ، بما فى ذلك زيادة الاختبارات والحجر الصحى والعلاج.

وقال جوتيريش للصحفيين فى مؤتمر صحفى افتراضى "ما زلنا بعيدين للغاية عن النقطة التى نحتاج للوصول إليها لنحارب كوفيد-19 فى جميع أنحاء العالم بشكل فعال وأن نكون قادرين على معالجة الآثار السلبية".

وأضاف أنه مهتم بشكل خاص بأفريقيا وحث الدول المتقدمة على بذل المزيد من الجهد للدول الأقل استعدادا، وقال "لنتذكر أننا بنفس قوة أضعف نظام صحى فى عالمنا المتشابك، كما دعا التقرير إلى استجابة متعددة الأطراف تصل إلى عشرة فى المئة على الأقل من الناتج المحلى الإجمالى العالمي.

وبحسب بيانات رويترز، أصيب أكثر من 878 ألف شخص فى جميع أنحاء العالم بفيروس كورونا المستجد وتوفى أكثر من 43 ألف شخص.

 

 


الأمم المتحدة

كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

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