اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 08:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن يسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 299

الخميس، 02 أبريل 2020 07:21 م
الأردن يسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 299 كورونا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر، اليوم الخميس، إصابة 21 جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع الإجمالي إلى 299 وتعافى 9 حالات، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية، وفى وقت سابق أعلن وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد فى الأردن، ليرتفع عدد الحالات الإجمالى فى المملكة إلى 274 حالة.

وأوضح وزير الصحة الأردنى، أن الحالات الجديدة توزعت 4 حالات من محافظة إربد لمخالطين، وحالتان في العاصمة لمخالطين لأحد المصابين.

وأكد الدكتور سعد جابر، أن الفحوصات التي أجريت للعمارات فى محافظة إربد، والتي يقطن بها طلاب "عرب 48" جاءت سلبية، ما يثبت أنهم غير مصابين بالمرض.

كما أعلن جابر، عن شفاء 4 حالات في مستشفى الأمير حمزة، مؤكدًا أنهم غادروا إلى منازلهم، وأن فرق التقصي الوبائي أجرت 1220 فحص "كورونا" في جميع محافظات المملكة، موجها شكره لجميع الكوادر الطبية على جهدها المميز خلال هذه الفترة، مثنيًا أيضا على دور المتطوعين الذين يقومون بمساعدة الطواقم الطبية.

وطمأن وزير الصحة أهالي منطقة وادي موسى، بأن جميع الفحوصات التي أجريت لأشخاص والتي بلغت أكثر من 250 فحصا كانت سلبية، مبينا أن وزارة الصحة ستجري فحصا جديدا خلال الأسبوع المقبل.


كورونا

كوفيد 19

فيروس كورونا

وباء كورونا

جائحة كورونا

مصابى كورونا

علاج فيروس كورونا

COVID19

الاردن

اخبار الأردن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كهربا يستعيد ذكرياته فى قطاع ناشئين الأهلى بـ"صورة" مع كوكا وبيبو

كهربا يستعيد ذكرياته فى قطاع ناشئين الأهلى بـ"صورة" مع كوكا وبيبو

وزير التموين: جميع السلع تكفى لأكثر من 4 أشهر وجارى زيادة الاحتياطى.. فيديو

وزير التموين: جميع السلع تكفى لأكثر من 4 أشهر وجارى زيادة الاحتياطى.. فيديو

انفوجراف.. ماذا قال رئيس الوزراء عن الأسبوع المقبل وتطورات "كورونا" فى مصر؟

انفوجراف.. ماذا قال رئيس الوزراء عن الأسبوع المقبل وتطورات "كورونا" فى مصر؟

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

كريستيانو رونالدو الملياردير الأول فى تاريخ كرة القدم

كريستيانو رونالدو الملياردير الأول فى تاريخ كرة القدم

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة