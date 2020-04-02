اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 07:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أكد أن التعرض بالإساءة للعاملين فى المجال الطبى جريمة خطيرة..

"اقتلوهم بالرصاص".. رئيس الفلبين يؤكد عدم التساهل مع مخالفى إجراءات العزل

الخميس، 02 أبريل 2020 06:33 ص
"اقتلوهم بالرصاص".. رئيس الفلبين يؤكد عدم التساهل مع مخالفى إجراءات العزل رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذر رئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتى، الذين ينتهكون الإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بأنهم قد يتعرضون لإطلاق النار عليهم إذا أثاروا المتاعب ،وقال ، إن التعرض بالإساءة للعاملين فى المجال الطبى جريمة خطيرة لا يمكن التساهل بشأنها.
 
وقال دوتيرتي في خطاب بثه التلفزيون،  إن من الضروري بالنسبة للجميع التعاون واتباع إجراءات الحجر الصحي المنزلي في الوقت الذي تسعى فيه السلطات جاهدة لإبطاء العدوى والحيلولة دون انهيار المنظومة الصحية الهشة بالبلاد.
 
وسجلت الفلبين 96 حالة وفاة بفيروس كورونا و 2311 إصابة مؤكدة. وبعد أن كان عدد الإصابات صغيرا في بادئ الأمر أصبح الآن بالمئات يوميا.
 
وقال دوتيرتي "الأوضاع تسوء. لذا فإنني أخطركم مرة أخرى بخطورة المشكلة وعليكم أن تنصتوا.. أوامري للشرطة والجيش هي أنه إذا كانت هناك اضطرابات ... ورأيتم أن حياتكم في خطر جراء مواجهتهم لكم فاقتلوهم رميا بالرصاص"، وأضاف "هل هذا مفهوم؟ القتل.. سأدفنكم بدلا من أن تتسببوا في إثارة المتاعب".
 
وجاءت تصريحاته بعد أن نشرت وسائل الإعلام تقارير عن اضطرابات وحدوث اعتقالات يوم الأربعاء لسكان في إحدى المناطق الفقيرة بمانيلا والذين كانوا يحتجون على نقص المساعدات الغذائية التي تقدمها الحكومة.
 
من جهته قال قائد الشرطة الوطنية اليوم، إن الشرطة تدرك أن الرئيس يعبر عن جديته بشأن النظام العام، وإن القوات لن تطلق النار على أحد.

صحة

كورونا

الفلبين

رئيس الفلبين

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

ننشر أماكن 312 منفذًا للإصلاح الزراعى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض

ننشر أماكن 312 منفذًا للإصلاح الزراعى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض

10 أرقام هامة فى الموازنة العامة الجديدة "2020-2021".. تعرف عليها

10 أرقام هامة فى الموازنة العامة الجديدة "2020-2021".. تعرف عليها

"التموين" تواصل صرف السلع المدعمة ضمن مقررات أبريل لليوم الثانى

"التموين" تواصل صرف السلع المدعمة ضمن مقررات أبريل لليوم الثانى

زوجة تقيم دعوى طلاق بعد 6 شهور من زواجها: "اكتشفت أنى مش بحبه"

زوجة تقيم دعوى طلاق بعد 6 شهور من زواجها: "اكتشفت أنى مش بحبه"

المرور تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس بسبب الشبورة

المرور تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس بسبب الشبورة

مادة تسمح للسلطات بحجب المواقع فى قانون "جرائم الإنترنت".. تعرف عليها

مادة تسمح للسلطات بحجب المواقع فى قانون "جرائم الإنترنت".. تعرف عليها

للوقاية من كورونا.. أهالى شارع الفلكى بالأسكندرية يلتزمون بحظر التجوال

للوقاية من كورونا.. أهالى شارع الفلكى بالأسكندرية يلتزمون بحظر التجوال

شركات السياحة: طلب السعودية بالتمهل فى إتمام عقود الحج لا يعنى إلغاءه

شركات السياحة: طلب السعودية بالتمهل فى إتمام عقود الحج لا يعنى إلغاءه

9 إجراءات لـ"الزراعة" أنقذت صادرات الخضر والفاكهة من التراجع بسبب كورونا

9 إجراءات لـ"الزراعة" أنقذت صادرات الخضر والفاكهة من التراجع بسبب كورونا

ترامب: مخزون معدات الوقاية فارغ تقريباً.. وندرس تعليق الرحلات الداخلية

ترامب: مخزون معدات الوقاية فارغ تقريباً.. وندرس تعليق الرحلات الداخلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة