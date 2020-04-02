اضبط مخالفة..زحام أمام مكتب تأمينات فاقوس بالشرقية وماكينات الصرف الآلى..صور

وقال علاء سليمان أحد أهالي مدينة فاقوس، إن الزحام المتواجد أمام مكتب تأمينات فاقوس يؤكد أن الناس غير مدركين بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ضد فيروس كورونا مطابا بتدخل الأمن والأجهزة التنفيذية.

وأشارت سعاد محمود إحدى المستفيدات من معاش التأمينات، إلى أن الزحام شديد جدا رغم وجود عدد كبير من الكراسي للمواطنين للتخفيف من الزحام، إلا أن هذا لا يساعد على التخفيف، ومطلوب تنظيم للمتواجدين لأن المنظر يؤكد مقولة لا حياة لمن تنادى، وتكدس الأهالى أمام ماكينات الصرف الآلية ما ينذر بكارثة محققة.

وأشار فتحى صالح من أهالى مركز أبو كبير، أن ماكينات الصرف أمام البنوك بلا استثناء تشهد تزاحما من من أصحاب المعاشات والمصالح سواء من السيدات والرجال وأنه تفاجأ بتكدس أمام الماكينات وخاصة البنك الأهلى بمدينة أبو كبير.

وتجمع الموظفين والذين ذهبوا لصرف معاشاتهم ومرتباتهم وغيرهم أمام الماكينات رغم وجود كراسى لجلوس المواطنين إلا أنها لا تكفى وتكدس الأهالى أمام الماكينات لصرف مطالبهم

وقال محمود سالم من فاقوس، إنه عانى من زحام شديد أمام بنك الإسكندرية عند صرف مبلغ من حسابه بفرع فاقوس الكائن بجوار الإدارة التعليمية .

وطالب الجميع بضرورة التدخل الأمني لتنظيم الوضع لمنع انتشار الفيروس ويضيع كل ما فعلته الدولة لحماية للمواطن.

يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى" الصحة- الزراعة" بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية،الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها،حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة.



الاهالى يتزاحمون



امام كتب تأمينات فاقوس



تجمعات خطرة



تكدس