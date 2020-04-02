ارتفعت أعداد الوفيات فى إسرائيل جراء فيروس كورونا المستجد، إلى 31 شخصا بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، ومن جانبه .. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوفه، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 97 عسكريا .. مشيرا إلى أن هناك 3023 عسكريا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.
وكان مصدر حكومى إسرائيلى، كشف عن إصابة وزير الصحة يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، ونقلت قناة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية عن المصدر قوله: "تم تشخيص وزير الصحة يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا".
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت فى وقت سابق عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 21 وفاة وارتفاع عدد المصابين إلى 5591 مصابا منهم 97 بحالة خطيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة