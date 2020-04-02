اليوم السابع
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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 6808 والوفيات لـ 33

الخميس، 02 أبريل 2020 06:43 م
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 6808 والوفيات لـ 33 كورونا-ارشيفية
كتب-أحمد صلاح العزب

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أفادت قناة الحدث فى خبر عاجل لها عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 6808 وعدد الوفيات 33.

وكانت ارتفعت أعداد الوفيات فى إسرائيل جراء فيروس كورونا المستجد، إلى 31 شخصا بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوفه، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 97 عسكريا .. مشيرا إلى أن هناك 3023 عسكريا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس، العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها 6211 إصابة بينها 95 خطيرة، وارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 31، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه وفقا لمعطيات الصحة الإسرائيلية، تم تسجيل 9 حالات وفاة، خلال أقل من 24 ساعة، بينما شخص 501 مصاب بالفيروس، علما أنه تم تسجيل 29 حالة وفاة خلال أقل من أسبوعين.

وبموجب التقارير الطبية، فإن جميع الوفيات عانت من أمراض مزمنة وخطيرة، حيث تسبب إصابتها بالفيروس تدهور وضعها الصحي، وإخضاعها للعلاج المكثف والتنفسي.

وكان مصدر حكومى إسرائيلى، كشف عن إصابة وزير الصحة يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم الخميس، ونقلت قناة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية عن المصدر قوله: "تم تشخيص وزير الصحة يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا".
ونقلت وكالة سبوتنك أن المصدر قال ، "سيواصل الوزير ليتسمان الحفاظ على جدول أعمال منتظم من منزله، وفقا للتوصيات الطبية"، وأضاف المصدر بأن "جميع الأشخاص الذين التقوا به في الأسبوعين الماضيين سيتم وضعهم في الحجر الصحي الإجباري".
 
وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن مساء الأربعاء، فرض قيود صارمة على الحركة في مدينة "بني براك" شرق تل أبيب التي تعيش فيها أغلبية من اليهود المتزمتين بعد تفشي وباء كورونا فيها.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت فى وقت سابق عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 21 وفاة وارتفاع عدد المصابين إلى 5591 مصابا منهم 97 بحالة خطيرة.

كما حذر نتنياهو من أن إسرائيل على مفترق طرق إما أن تنجح في كبح انتشار وباء كورونا، أو تتدهور إلى حالة يموت فيها آلاف الإسرائيليين.
 
وقال نتنياهو إن "الحكومة والتربية والجيش والناس كلنا نبذل جهودا جبارة للتغلب على حرب الفيروس التي فرضت علينا. الأولوية الآن هي إنقاذ حياة آلاف أرواح الإسرائيليين".

 

 


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