اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 04:48 ص
خالد صلاح
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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى بنما لـ1317 والوفيات 32

الخميس، 02 أبريل 2020 04:00 ص
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى بنما لـ1317 والوفيات 32 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بنما سيتى (رويترز)

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قالت وزارة الصحة فى بنما يوم الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد وصل إلى 1317 بزيادة 136 حالة فى حين ارتفع عدد الوفيات إلى 32 .

أصدر الركاب على متن سفينة سياحية عالقة قبالة ساحل بنما نداء يائسا للسماح لها بالرسو بعد وفاة أربعة أشخاص أثناء تفشي فيروس كورونا على متنها، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأثبتت نتائج الاختبار إصابة شخصين بالفيروس بينما يوجد العشرات الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا على متن سفينة الرحلات البحرية الفاخرة زاندام ، التي لم تتمكن أن ترسو بعد إغلاق العديد من دول أمريكا اللاتينية موانئها استجابة للوباء العالمي.

وأوضحت الصحيفة أنه يتم عزل المئات من مواطني أمريكا الشمالية وأستراليا وبريطانيا في غرفهم على متن الباخرة، وتجري عملية نقل من قارب إلى قارب لبعض المسافرين الأصحاء إلى سفينة شقيقة ، روتردام ، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

 

 

 


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