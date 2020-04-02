اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 06:39 م
خالد صلاح
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ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى باكستان إلى 2386 حالة

الخميس، 02 أبريل 2020 05:18 م
ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى باكستان إلى 2386 حالة محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

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ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان، إلى 2386 حالة، توفيت منها 32 حالة، وتماثلت للشفاء 107 حالات.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا في باكستان، اليوم، أنه لا تزال 2248 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي، منها 9 حالات في وضع حرج.

وأضاف أنه يوجد من إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان 922 حالة في إقليم البنجاب، و761 حالة في إقليم السند، و276 في إقليم خيبر بختونخواه، و169 حالة في إقليم بلوشستان، و187 في إقليم جلجت بلتستان، و 9 حالات في إقليم كشمير الحرة و62 حالة في منطقة العاصمة الفيدرالية إسلام آباد.


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