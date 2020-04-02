وأضاف أن النمسا ستواصل إجراءات العزل الصحي وتقييد الحياة العامة لحين توقف تسجيل زيادات جديدة في حالات الإصابة.. مشيرا إلى أهمية الإجراء الأخير الخاص بفرض ارتداء الأقنعة الطبية في فترات التسوق.

وأشار الوزير إلى أن تحديد بداية العدوى يساهم في جهود السيطرة على الوباء.. لافتا إلى أن البداية كانت فى 5 فبراير الماضي في مقاطعة ايشجل السياحية حيث تم تسجيل أول إصابة لسائح سويسري.