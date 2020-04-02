اليوم السابع
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اجلاء 308 مواطنين عراقيين من عمان الى العراق

الخميس، 02 أبريل 2020 07:26 م
اجلاء 308 مواطنين عراقيين من عمان الى العراق اجلاء مواطنين عراقيين من عمان
وكالات

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أجلت طائرتان من الخطوط الجوية العراقية، اليوم، 308 مواطنين عراقيين من مطار الملكة علياء الدولي إلى العراق.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد الصحاف، انه تم تسيير رحلتين استثنائيتين للخطوط الجوية العراقية من عمان ،الأولى على متنها 152 مواطنا والثانية على متنها 156 مواطنا، بواقع اجمالي 308 مواطنين.

واضاف فى تصريح صحفي وزعته السفارة العراقية في عمان، ان هذا الاجراء جاء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الاردن والعراق بما فيها السفارة العراقية في عمان للحصول على الموافقات الأصوليّة لفتح المجال الجوي بين بغداد وعمان، لإعادة المواطنين العراقيين العالقين لدى الاردن.

وعبرت السفارة العراقية عن تقديرها للتسهيلات التي قدمها الاردن لاجلاء الرعايا العراقيين وفتح المجال الجوي الاردني لنقلهم.

وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، اعلن إنّ رحلتي سفر على متن طائرتين لإحدى الخطوط الجوية العراقية، ستجليان مواطنين عراقيين من الأردن إلى العاصمة العراقية بغداد وفق تعليمات محددة من هيئة تنظيم الطيران المدني.


العراق

الاردن

عمان

مطار الملكه علياء

اجلاء عراقيين

كورونا

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