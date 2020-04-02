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اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية يطالب بالاكتفاء بالمناهج حتى 15 مارس

الخميس، 02 أبريل 2020 08:46 م
اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية يطالب بالاكتفاء بالمناهج حتى 15 مارس جامعة الاسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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طالب اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، الاكتفاء بما تمت دراسته حتى 15/3 ووضع الامتحان على هذا الجزء من المنهج، وتقييم المتبقى من المنهج،وما يتم دراسته إلكترونيًا، ببحث ويتم استبداله بدرجات أعمال السنة امتحان منتصف ا لفصل الدراسى الثانى بدلاً من إضافتها للامتحانات نهاية العام

وأضاف البيان الصادر عن اتحاد الطلاب اليوم، أنه فى حالة تعذر تطبيق ما سبق، نطالب بتعطيل الدراسة لحين إعداد منظومة إلكترونية مناسبة أو لحين انتهاء الأزمة

وعن مشاكل التى تواجه الطلاب أمام المنظومة الإلكترونية، قال البيان الصادر إن عدم وجود منصة رئيسية موحدة للجامعات لرفع الدروس عليها ما يؤدى إلى وجود مصادر كثيرة من مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الإلكترونية المختلفة وتشتت للطلاب

واستكمل الطلاب: "رفع بعض الدروس فى شكل مستندات وليس فى شكل تفاعلى سواء صوتى أو مرئى أو بث مباشر للدروس، وعدم توافر أجهزة لدى بعض الطلاب أو عدم توافر أجهزة تدعم الإمكانيات التى تسهل للطالب الوصول للدروس".

وأشار البيان إلى عدم توافر الإنترنت فى بعض المناطق الحدودية أو بعض القرى والمناطق النائية، موجهًا الاتحاد الشكر لجميع الطلاب لمواجهتهم الأزمات الحالية ومواكبة الأنظمة رغم كل التحديات، كما وجهوا الشكر إلى مجالس اتحادات طلاب الجامعات المصرية على جهودهم المبذولة فى تيسير العملية التعليمية منذ تعليق الدراسة.

وكان قد أكد مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، على عمداء الكليات ضرورة التنسيق مع وكلاء التعليم والطلاب ورؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالكليات لدراسة المشكلات التى تواجه الطلاب فى عملية "التعلم عن بُعد" والعمل على حلها، وقد عرض هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على المجلس تقريرا من رؤساء إتحادات طلاب الكليات بعد أن إجتمع معهم بالأمس، حيث قدموا فيها المشاكل التى تم حصرها من خلال تواصلهم مع زملائهم بكلياتهم، وكذلك نتيجة استبيان تم طرحه على 47 ألف طالب من طلاب الجامعة لقياس رأيهم فيما يقدم من خدمة تعليمية، وقد أكد أن هدف الجامعة فى هذه المرحلة هو الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع الجامعى ومن ثم المجتمع بأكمله، فضلا عن توصيل الخدمة التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة، وأوضح أن التقييم سيتم فى مرحلة لاحقة بعد تحسن الظروف الحالية.

كما أعلن المجلس إلغاء امتحانات امتحان منتصف العام الدراسى الثانى "الميدتيرم" بجميع الكليات، وتعليق إحتساب نسبة الغياب والحضور، واتباع التعليمات اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب وصحة أفراد المجتمع

كما وافق المجلس على إنشاء مبنى تعليمى لكل من كليتى الحقوق وطب الأسنان بأرض الجامعة بأبيس لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وتوفير المدرجات والمعامل للطلاب لرفع كفاءة التعليم وتطبيق نظام الساعات المعتمدة

كما أكد المجلس على عمداء الكليات ضرورة التنسيق وتقسيم العمل والإلتزام بالعدد الضرورى لسير العملية التعليمية ووافق المجلس على ترقية 8 أعضاء هيئة تدريس، 5 إلى وظيفة أستاذ، 3 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 10 مدرسين، ومنح 46 درجة دكتوراه، 44 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المحتلفة.

 طالب اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، الاكتفاء بما تمت دراسته حتى 15/3 ووضع الامتحان على هذا الجزء من المنهج، وتقييم المتبقى من المنهج،وما يتم دراسته إلكترونيًا، ببحث ويتم استبداله بدرجات أعمال السنة امتحان منتصف ا لفصل الدراسى الثانى بدلاً من إضافتها للامتحانات نهاية العام

وأضاف البيان الصادر عن اتحاد الطلاب اليوم، أنه فى حالة تعذر تطبيق ما سبق، نطالب بتعطيل الدراسة لحين إعداد منظومة إلكترونية مناسبة أو لحين انتهاء الأزمة

وعن مشاكل التى تواجه الطلاب أمام المنظومة الإلكترونية، قال البيان الصادر إن عدم وجود منصة رئيسية موحدة للجامعات لرفع الدروس عليها ما يؤدى إلى وجود مصادر كثيرة من مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الإلكترونية المختلفة وتشتت للطلاب

واستكمل الطلاب: "رفع بعض الدروس فى شكل مستندات وليس فى شكل تفاعلى سواء صوتى أو مرئى أو بث مباشر للدروس، وعدم توافر أجهزة لدى بعض الطلاب أو عدم توافر أجهزة تدعم الإمكانيات التى تسهل للطالب الوصول للدروس".

وأشار البيان إلى عدم توافر الإنترنت فى بعض المناطق الحدودية أو بعض القرى والمناطق النائية، موجهًا الاتحاد الشكر لجميع الطلاب لمواجهتهم الأزمات الحالية ومواكبة الأنظمة رغم كل التحديات، كما وجهوا الشكر إلى مجالس اتحادات طلاب الجامعات المصرية على جهودهم المبذولة فى تيسير العملية التعليمية منذ تعليق الدراسة.

وكان قد أكد مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، على عمداء الكليات ضرورة التنسيق مع وكلاء التعليم والطلاب ورؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالكليات لدراسة المشكلات التى تواجه الطلاب فى عملية "التعلم عن بُعد" والعمل على حلها، وقد عرض هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على المجلس تقريرا من رؤساء إتحادات طلاب الكليات بعد أن إجتمع معهم بالأمس، حيث قدموا فيها المشاكل التى تم حصرها من خلال تواصلهم مع زملائهم بكلياتهم، وكذلك نتيجة استبيان تم طرحه على 47 ألف طالب من طلاب الجامعة لقياس رأيهم فيما يقدم من خدمة تعليمية، وقد أكد أن هدف الجامعة فى هذه المرحلة هو الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع الجامعى ومن ثم المجتمع بأكمله، فضلا عن توصيل الخدمة التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة، وأوضح أن التقييم سيتم فى مرحلة لاحقة بعد تحسن الظروف الحالية.

كما أعلن المجلس إلغاء امتحانات امتحان منتصف العام الدراسى الثانى "الميدتيرم" بجميع الكليات، وتعليق إحتساب نسبة الغياب والحضور، واتباع التعليمات اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب وصحة أفراد المجتمع.

كما وافق المجلس على إنشاء مبنى تعليمى لكل من كليتى الحقوق وطب الأسنان بأرض الجامعة بأبيس لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وتوفير المدرجات والمعامل للطلاب لرفع كفاءة التعليم وتطبيق نظام الساعات المعتمدة. 

كما أكد المجلس على عمداء الكليات ضرورة التنسيق وتقسيم العمل والإلتزام بالعدد الضرورى لسير العملية التعليمية ووافق المجلس على ترقية 8 أعضاء هيئة تدريس، 5 إلى وظيفة أستاذ، 3 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 10 مدرسين، ومنح 46 درجة دكتوراه، 44 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المحتلفة.

 

 


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