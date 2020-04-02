اليوم السابع
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اتحاد طلاب جامعة أسيوط يطلق مبادرة خليك فى البيت لمنع انتشار كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 12:32 م
اتحاد طلاب جامعة أسيوط يطلق مبادرة خليك فى البيت لمنع انتشار كورونا الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط - هيثم البدري

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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، على دور الشباب فى الوقت الراهن فى حماية مجتمعهم ورفع الوعي الصحي سبيل الوقاية من فيروس كورونا المستجد ، والدور المنوط بهم في دعم جهود الدولة المصرية من أجل التصدي لجائحة كوفيد 19 وحماية ملايين من الشعب المصري من أهلنا وذوينا فى الإصابة من الفيروس المستجد .

ووجه رئيس جامعة أسيوط دعوته لشباب الجامعات المصرية فى تصدر المشهد الراهن وتفاعلهم الإيجابي مع الظروف الاستثنائية الراهنة وتحمل المسئولية في التصرف بوعي ووطنية وعدم الانسياق وراء الشائعات والمساهمة فى دعم أفراد المجتمع بكافة السبل المتاحة ، وكذلك التطوع في كافة المبادرات الخيرية والمجتمعية والهادفة في مجملها لمواجهة الفيروس وحماية صحة وسلامة الأفراد .

جاء ذلك في تعقيبه على إطلاق اتحاد طلاب جامعة أسيوط مبادرة لتحدى فيروس كورونا من خلال فيديو مصور وبثه على قناة الاتحاد ، مشيداً بإيجابية مبادرة اتحاد الطلاب وتفاعلهم بوعى مع المشكلة ، معرباً أن تشهد الفترة القادمة مزيد من المبادرات البناءة والفاعلة من أبناء جامعة أسيوط للمساهمة في التصدي للفيروس .

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الفيديو فكرة وإعداد وإخراج أبناء الجامعة من اللجنة العليا للاتحاد برئاسة الطالب محمد عصام الدين أمين عام الاتحاد وهو ما يأتي في إطار الدور النشط والمثمر الذي يقوم به اتحاد طلاب جامعة أسيوط وتفاعله الإيجابي مع القضايا الراهنة والتي تواجه الدولة المصرية والتي تواجه حالياً تحدياً جديداً لمنع انتشار فيروس كورونا والذي تفشى فى كثير من دول العالم موضحاً أن الفيديو يقدم رسالة توعوية تحت شعار " خليك في البيت " لدعوة  المواطنين بعدم الخروج حماية لصحتهم وسلامتهم ، إلى جانب بعض الأفكار المقترحة لاستغلال أوقات الفراغ في أنشطة مفيدة .

وأضاف الطالب محمد عصام الدين أمين عام اتحاد طلاب الجامعة أنه تم تحميل الفيديو على صفحة الاتحاد على اليوتيوب وذلك على الرابط التالي

والذي قدم فيه اتحاد الطلاب رسالة توضح خطورة المرض وأهمية تجنب الاختلاط وأفكار لاستثمار أوقات الفراغ في أنشطة مثل القراءة وتنمية الهوايات وممارسة الرياضة وغيرها .    

 

 


اتحاد طلاب جامعة أسيوط

مبادرة خليك فى البيتفى

تقارير مصرية

انتشار فيروس كورونا

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