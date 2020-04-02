اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات فيروس كورونا فى إندونيسيا ارتفعت إلى 1790

الخميس، 02 أبريل 2020 11:13 ص
إصابات فيروس كورونا فى إندونيسيا ارتفعت إلى 1790 كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أكد أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، ليصل العدد الإجمالي في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 1790 إصابة. كما أعلن عن 13 وفاة جديدة بسبب الفيروس ليصل المجموع إلى 170 بينما تعافى 112 شخصا حتى الآن.

وتستعد إندونيسيا للإفراج المبكر عن حوالي 30 ألف سجين في إطار سعيها لتجنب زيادة محتملة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في سجونها المكدسة.

ونصت وثيقة أصدرتها وزارة العدل وحقوق الإنسان واطلعت عليها رويترز على أن السجناء الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة الحكم سيكونون مؤهلين للحصول على إفراج مبكر، وسيكون الأحداث مؤهلين لذلك إذا قضوا نصف المدة.

وقال بامبانج وييونو المتحدث باسم الوزارة إن الإفراج المبكر سيشمل نحو 30 ألف سجين.

 


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