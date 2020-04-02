رويترز

أبلغت ماليزيا عن 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 3116 وهو الأعلى في جنوب شرق آسيا. وسجلت وزارة الصحة الماليزية خمس وفيات بالفيروس اليوم ليصل الإجمالي إلى 50 حالة وفاة

وكانت بدأت ماليزيا عملية توزيع المساعدات المادية لشعبها بجميع طبقاتهم، ضمن جهود الحكومة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والصعوبات التى يواجهها فى ظل هذه الأزمة الصحية.

وذكرت وكالة أنباء /برناما/ الماليزية أن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين أعلن مؤخرًا عن حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة باسم "حزمة العناية بالشعب" لتساعد بدورها على حماية رفاهية الشعب ودعم الشركات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تعزيز اقتصاد البلاد.