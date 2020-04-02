إبقاء جنود سودانيين عائدين من السعودية على متن باخرتهم تطبيقا للحجر الصحى

الخرطوم أ ش أ

أبقت السلطات الصحية بولاية البحر الأحمر بالسودان، مجموعة من الجنود السودانيين العائدين من عاصفة الحزم بالسعودية، على متن الباخرة العائدة، تطبيقا للحجر الصحى.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن حوالى 800 جندى دخلوا منطقة الغاطس الخارجى لميناء بورسودان (فى ولاية البحر الأحمر شمال شرق السودان)، حيث قررت السلطات المختصة فى الولاية أن يقضوا فترة الحجز الاحترازية، وهى أسبوعان.

وكان السودان قرر المشاركة فى قوات عاصفة الحزم التى تقودها المملكة العربية السعودية ضمن تحالف يسعى لاستعادة الشرعية فى اليمن، وذلك فى مارس 2015.

وتزامنت عودة هذه القوة مع تطبيق السودان لحزمة من الاجراءات، من بينها إغلاق الأجواء السودانية ومنع دخول الأفراد والجماعات إلى البلاد، إضافة إلى فرض حالة الطوارئ والعزل للمصابين والحجز للمشتبه بهم والقادمين من كل الدول التى ضربتها جائحة كورونا على تفاوت الحالات.

وأوضحت وكالة السودان للانباء أنه "فى حالة هذه القوة القادمة عبر البحر، فقد قررت السلطات إبقاءها داخل السفينة فى الغاطس الخارجى للميناء لمدة 14 يوما وفقا لإجراءات الحجر الصحي".